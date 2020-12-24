Жителям Омска предлагают отправиться в бесплатное путешествие по Тюмени. Чтобы побороться за 10 трехдневных туров на двоих в областную столицу и 30 новогодних подарков, среди которых – толстовки, футболки, рюкзаки и многое другое, нужно зайти на сайт visittyumen.ru, ответить на 4 простых вопроса о горячих источниках и автоматически стать участником розыгрыша . Организаторы назовут имена победителей 29 декабря.«Подведение итогов состоится в прямом эфире 29 декабря в 15.00 МСК. Мы распечатаем координаты всех участников, смешаем их в большом барабане и будем доставать в случайном порядке. Рады в канун Нового года стать новогодними волшебниками и подарить чудесные подарки жителям страны или мира», – рассказала руководитель «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» Мария Трофимова.Кстати, для участия в розыгрыше необязательно отвечать правильно на все вопросы, главное – сам процесс. Но если заодно вы узнаете, сколько в тюменском регионе источников, какая в них температура и обитали ли на территории региона акулы, это станет дополнительным бонусом в копилку ваших знаний.Главные призы – 10 туров «Горячее сердце Тюмени» – предусматривают перелет из любой точки мира, проживание в центре Тюмени, питание, посещение горячих источников, визит на сыроварню, экскурсии по городу и многое другое.Подробнее о том, как выиграть поездку в Тюмень, можно узнать тут: https://viktorina.visittyumen.ru/