Проблемы с теплом снов возникли у жителей Знаменского района Омской области. Их снабжает газом Тевризское месторождение, на котором в этом году были серьезные проблемы с нехваткой давления на нескольких скважинах. Тогда от подачи газа отключили более 100 домов. Жителям пришлось отапливаться другими средствами.Как сообщает прокуратура в такой же ситуации оказалась и семья из Знаменского района. Им тоже отключили газ, а отапливаться обогревателями семья на может из-за плохой проводки. Чтобы решить эту проблему женщине пришлось обратиться в прокуратуру.- Учитывая возраст проживающих в доме лиц, наличия на иждивении у заявительницы дочери - инвалида детства 2 группы, а также трудностей с установлением альтернативных источников отопления, прокуратура района взяла данную ситуацию на контроль, - рассказали в ведомстве.Сейчас в доме семьи проводят работы по подключению к газовому отоплению и замене проводки. Скорее всего, когда появится возможность отапливаться от электричества, газ снова отключат.