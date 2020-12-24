Напомним, двое молодых людей угнали внедорожник у владельца коттеджа, где работали. Кроме того, они вынесли из его дома 150 тысяч рублей.Деньги и «Тойота Ленд Крузер» романтичным преступникам понадобились, чтобы впечатлить знакомую. Они рассказали девушке, что это их авто и пригласили покрутить вместе. Трое молодых людей решили прокатиться в новосибирский зоопарк.Кстати, когда угонщиков задержали, они проявили себя не слишком по-рыцарски. Машина, устроившая гонки на дороге с полицейскими, улетела в кювет. Заднюю дверь заклинило, и приятели бросили подругу запертой в салоне, а сами бросились наутек. Вся гонка и задержание попали на видео, выложенное сегодня областной полиции.– Для остановки транспортного средства было решено применить табельное оружие, о чем водителя предупредили, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – После предупредительного выстрела, автоинспектор четыре раза выстрелил по задним колесам преследуемой машины. Несмотря на повреждение колеса, водитель не останавливался. Он съехал с трассы в поле, где проехал еще около 4 километров. Вышедшие из машины после остановки водитель и два пассажира попытались скрыться от правоохранителей бегством, но были задержаны.Фигурантов будут судить за угон и кражу.