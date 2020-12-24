После недолгого отсутствия губернатор Омской области Александр Бурков уверенно вернулся в группу лидеров «Национального рейтинга».Эксперты оценили как достижение тот факт, что губернатор в декабре принял решение о создании в регионе особой экономической зоны «Авангард». Она ориентирована на развитие высокотехнологичного химического и нефтехимического производства и не имеет аналогов в России. Общая сумма вложений в проект – не менее 23 млрд рублей. Реализация этого проекта позволит отказаться от импорта продукции высокого уровня передела, ввозимой сегодня из-за рубежа. Ожидается, что «Авангард» в качестве своеобразного локомотива, который окажет долгосрочное благотворное влияние на всю экономику региона.Еще одним плюсов в копилку омского губернатора стало последовательное продвижение им проекта возрождения судоходство по реке Иртыш. Александр Бурков считает, что это позволит организовать через выходы на океанские маршруты поставки местной пшеницы в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Большую заинтересованность в создании подобной транспортной артерии проявил и Казахстан, благодаря чему проект сразу приобрел международный статус. Эксперты ссылаются на данные о том, что пробная перевозка по Иртышу партии зерна оказалась в четыре раза дешевле, чем по железной дороге.Что касается ситуации с COVID-19, то по сравнению с другими регионами первую волну Омская область прошла достаточно удачно. Однако вторая волна эпидемии поставила местное здравоохранение на грань полномасштабного провала. Серьезный негатив вызвал скандал, связанный с доставкой коронавирусных больных машинами скорой помощи к зданию регионального минздрава из-за нехватки свободных мест в ковидариях. Эксперты связали этот кризис с болезнью самого губернатора. Тот факт, что ему пришлось разруливать ситуацию в режиме ручного управления, был расценен двояко С одной стороны, нехорошо, когда система управления в такой степени завязана на персону губернатора, а с другой – Александр Бурков проявил в данном случае высокую личную эффективность.Высоко оценили и показатели Омской области по ремонту дорожной сети, которые поощрил федеральный центр, выделившим региону дополнительно 2 млрд рублей на дорожное строительство.Положительно на авторитете Александра Буркова, как руководителя, сказался и ипотечный бум. По сообщениям экспертов, ставка по ипотеке в Омской области более чем в два раза меньше, чем в среднем по России. Если говорить о льготной ипотеке для сельских жителей, то речь уже идёт о трёхкратном уменьшении ставки. Этого удалось достигнуть благодаря дофинансированию областной властью ипотечных программ, по реализации которых нанесла сильный удар первая волна коронавируса. В итоге произошёл взрывной рост числа заключённых ипотечных контрактов, что способствует улучшению качества жизни граждан, поддерживает темпы и объёмы жилищного строительства в Омской области.