Накануне главный редактор омского издания \\"Бизнес-курс\\" Сергей Сусликов опубликовал обращение с просьбой помочь своему журналисту провести жизненонеобходимую операцию.В обращении он упомянул министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, главного врача «Федерального центра нейрохирургии» (г.Новосибирск) Джамиля Рзаева и омского министра здравоохранения Александра Мураховского.- Нашему коллеге, собственному корреспонденту «Новой газеты» Георгию Бородянскому необходима срочная операция в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения РФ (г.Новосибирск), который принимает пациентов со всей страны. К сожалению, в городе Омске такого центра - с самой современной техникой, которая позволяет проводить операции и процедуры на мировом уровне - нет. Операция, по выводу заведующего отделением нейроонкологии Федеральный центр нейрохирургии (Новосибирск) нужна срочная - есть угроза для жизни. Но квоты в этом году закончились! Нам сказали, что 25 декабря в центре прекращают делать операции до 11 января. Однако мы убеждены, что в случае угрозы для жизни пациента может быть сделано исключение. Просим Вас провести Георгию Бородянскому СРОЧНУЮ операцию для спасения его жизни в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения РФ (г.Новосибирск). Возможно, речь идет уже не на дни, а на часы, - написал Сусликов.В омском минздраве уточнили, что Георгий Бородянский выписался из омской больницы накануне и не имеет претензий к медикам.- На прошлой неделе он выписался из ГБ-1 со всеми справками и документами. Претензий к врачам не высказывал. Мы обязательно выясним, что за ситуация с квотами у наших коллег из Новосибирска и приложим все усилия, чтобы помочь, - пообещали в ведомстве.