Об аварии стало известно накануне вечером. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД.По данным пресс-службы Госавтоинспекции, авария произошла 23 декабря около 20:00. 19-летний водитель на \\"ВАЗ-2112\\" ехал по Черлакскому тракту и недалеко от города столкнулся с \\"Тойотой Камри\\", за рулем которой был 25-летний омич. Предварительно известно, что причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции на дороге.Есть в этой аварии и пострадавшие. Две девушки 16 лет, которые находились в салоне отечественной машины обратились за медицинской помощью.Окончательные причины аварии будут установлены после окончания проверки.