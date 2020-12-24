Накануне в Омске произошла авария на одном из оживленных перекрестков. В ней пострадали не только автомобили, но и ребенок.По данным пресс-службы ГИБДД, все случилось на перекрестке проспекта Комарова и улицы Перелета на Левом берегу. Предварительно известно, что 52-летний водитель \\"Лады Гранта\\" при повороте с Комарова на Перелета допустил столкновение с \\"Хендаем\\", за рулем которого находилась 42-летняя женщина. Помощь понадобилась только 14-летнему подростку, водители на здоровье не жаловались.В обстоятельствах и причинах аварии сейчас разбираются сотрудники госавтоинспекции.