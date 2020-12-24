Напомним, трагедия случилась в деревне Пресновке Оконешниковского района. 34-летний местный маргинал Сергей Лавренов систематически избивал сожительницу и ее детей. Одного из малышей, 3-летнего мальчика, в тот страшный последний раз он со всей силы ударил в живот.Ребенок всю ночь умирал в муках от внутреннего кровотечения. Мамаша вместо того, чтобы вызвать сыну скорую, пошла в соседнюю комнату спать с его убийцей.Обнаружив наутро, что мальчик не дышит, его мать еще и придумала историю, чтобы выгородить сожителя. Якобы сын накануне сильно ударился, упав с качелей.Но вскоре у следствия появилось достаточно доказательств, что это ложь. Лавренову уже вынесли приговор. За убийство пасынка его отправили в колонию на 12,5 года.Теперь настала очередь его сожительницы. Женщину судят по двум уголовным статьям: за неисполнение родительских обязанностей и оставление в опасности. Кроме того, ранее в детдом забрали оставшихся у нее троих детей, младшему из которых 6 месяцев.Сегодня стало известно, что мать-кукушку ограничили в правах на них. Женщину обязали платить алименты на их содержание, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Омской области отчим зверски убил 3-летнего ребенка из-за погибшего утенка Родители избитого малыша просто бросили его умирать дома, а сами поехали в гости. Далее... Омичку, сожитель которой убил ее сына ударом в живот, лишат прав на остальных детей У женщины их еще трое, причем одного она родила совсем недавно. Далее...