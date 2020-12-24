Накануне омичи заметили необычные работы под Метромостом. В самом центре города рабочие установили вокруг опор моста сначала трехметровый забор, а затем обтянули его колючей проволокой. Для чего это было сделано, омичи не поняли.Но свет на происходящее пролил начальник отдела эксплуатации управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Сергей Кузнецов. Оказалось, эти меры призваны защитить мост от возможного нападения террористов.- Установят видеокамеры, ограждающие конструкции, проволоку специальную, защитные экраны. Информация с видеокамер будет поступать в пункт управления, который создадут на Фрунзе, 4. Там будут сидеть не просто чоповцы, а специально обученные люди, на уровне Росгвардии, которые имеют оружие, и они круглосуточно в видеокамеры будут наблюдать за метромостом, - отметил Кузнецов в разговоре с НГС55.На оснащение моста всем необходимым потратят 58,8 миллионов рублей. Работы планировалось завершить к 21 декабря, но сроки немного сдвинулись.