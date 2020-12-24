О дикой истории из Называевска сообщают местные жители. Там целый микрорайон в страхе держит владелец огромного алабая. Как утверждают люди, он постоянно натравливает своего пса на других животных. Соседи всерьез опасаются, что алабай может набросится и на них. На днях его владелец снова натравил пса на другую собаку. Пока она душили свою жертву, он спокойно приговаривал:- Давай-давай!- Он стоял и общался с другим соседом, а в это время его пес жестоко расправлялся с чужой собакой. Видно, что алабая уже стравливали, и не раз, - цитирует местную жительницу 12 канал. - У него уже хватка, которая приводит к удушью. Собака знает все эти приемы. И это пес, который чувствовал вкус крови. Он опасен и для людей.Местные обратились к зоозащитникам и в полицию.