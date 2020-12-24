Очередной казус произошел на сельских выборах в Омской области. Местные депутаты не смогли выбрать главу Кабаньевского сельского поселенья в Калачинском районе. Проблема в том, что никто не захотел занять эту должность. Попросту не нашлось претендентов.Как сообщает РИА \\"Омск-Информ\\", предыдущий руководитель возглавлял поселение 20 лет. На новый срок 64-летний Александр Мецлер отказался идти. А новых желающих занять его кресло к удивлению местных жителей не нашлось. Это сельское поселение одно из самых отдаленных в Калачинском районе. Оно практически находится у границы с Новосибирской областью.Теперь местной администрации предстоит провести повторные выборы главы. Но где гарантии, что кандидаты на эту должность найдутся?Добавим, что в декабре на выборах главы в поселке Новоомский тоже произошел скандал. Там неожиданно выбрали технического кандидата, которым была сторож местной школы. Однако она уже на следующий день от должности отказалась.