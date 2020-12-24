В сквере Молодоженов установили новогоднюю елку. Вот только жители городка Нефтяников совсем не обрадовались этому событию. Некоторые омичи уже заявили, что такого ужасного дерева здесь никогда не ставили. К тому же елку установили криво.- 22 декабря привезли ель. Без слез не взглянешь: проплешины, голые ветки без иголок, такой лысой елки у нас еще не было. Но даже это дерево при наличии смекалки можно было как-то \\"улучшить\\" при установке, но зачем? Администрации нравится, бывает же хуже, - написала в соцсетях одна из местных жительниц.Недоумевает она и почему нельзя было сразу нарядить дерево и растянуть гирлянды, чтобы по несколько раз не гонять подъемник и рабочих.- Ну вот она нарядная, но праздничного настроения так еще и не принесла. А почему? Да потому что делается все как из под палки, не для людей, чтобы их порадовать, а чтобы отчитаться, - возмутилась омичка.Власти пока не ответили на претензии местных жителей.