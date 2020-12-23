Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы за год. Главным за это время председатель Владимир Корбут назвал обсуждение и принятие проекта бюджета-2021 и обновленного Генплана. На втором документе, рассчитанном до 2040 года, он остановился подробнее.– Обсуждение Генплана было всенародным, – подчеркнул Владимир Корбут. – Это то, что мы можем сделать в соответствии с социально-экономической стратегией города. Прежняя концепция Генплана учитывала разделение застройки промышленных зон, офисов и жилья. Теперь все эти зоны перемешаны. Второе новшество – концепция «12 минут», когда любой омич может за 12 минут добраться в парковую зону. Третье – в Генплане есть решение вопроса с землями Минобороны. Это улица Красный Пахарь и у Дома печати. На данной территории не должны находиться склады. Эти территории нужно благоустроить и сделать скверы и парки. Концепция учитывает и развитие транспортной инфраструктуры, в частности, трамвайной сети города. Генплан – научный труд, основанный на мнении омичей. Важно, руководствуясь этим документом, сделать город современным и сохранить его уникальность.Напомним, предстоящее благоустройство бывших территорий Минобороны обсуждается уже давно. Особенно остро этот вопрос встал после обрушения пустовавших складов между Транспортным университетом и Домом печати.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:ЧП в центре Омска: Прямо на тротуар обрушилось здание старых складовВ Омске рухнули заброшенные военные склады, расположенные недалеко от остановки «Дом печати» напротив «Каскада». На месте вдоль дороги, где произошло обрушение, выстроилась колонна из пожарных машин. (Подробнее...)На месте обрушения складов в Омске продолжают разбирать завалыЧП случилось в пятницу, 28 февраля, вечером. Такой исход был очевиден – построенные в прошлом веке военные склады, сейчас уже находящиеся в частной собственности, долгое время находились в аварийном состоянии и, наконец, рухнули. Хуже то, что для многих это стало неожиданностью и предупредительными лентами – сейчас даже там, где уже и падать нечему, – территорию обнесли только сейчас. (Далее...)