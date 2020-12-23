В полицию обратился 19-летний продавец елок из Ленинского округа Омска. Парень рассказал, что ранним утром его ограбили прямо на рабочем месте.Он заранее приехал на точку продаж к ДК \\"Железнодорожник\\", чтобы подготовиться к рабочему дню. В это время к нему обратился незнакомый молодой человек с просьбой пустить погреться в машину. Омич не стал отказывать и посадил парня в салон. Пока они разговаривали, новый знакомый обратил внимание на телефон потерпевшего и попросил посмотреть. Продавец елок признался, что купил его недавно за 16 500. Вор осмотрел гаджет, а потом сказал, что скоро вернется и вышел на улицу. Естественно, он убежал.В пресс-службе полиции рассказали, что найти 23-летнего ранее судимого за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью омича удалось быстро. Украденный телефон он сдал в ближайший ломбард за 4 тысячи рублей. Теперь ему может грозить до 2 лет лишения свободы.