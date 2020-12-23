Следственный комитет по Омской области завершил расследование дела двух молодых омичей, которых обвиняют в избиении наркокурьера.По материалам следствия 19-летний омич и его 17-летний приятель получили задание от знакомого владельца интернет-магазина, задержать наркокурьера, орудовавшего неподалеку и узнать у него места закладок. Молодые люди вооружились пневматическим пистолетом и угрожая застрелить, избили закладчика. Свои действия они снимали на мобильны телефон, что и стало основным доказательством в деле подростков.Во время следствия старший из фигурантов находился под стражей, а младший под домашним арестом. Теперь расследование завершено и скоро дело передадут в суд. Друзьям может грозить до 12 лет лишения свободы.