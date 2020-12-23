Эксперты, подводя политические итоги 2020г. в Омской области, отметили, что губернатор Александр Бурков продолжает конструктивный диалог с разными политическими силами, активно взаимодействует с федеральным центром, мэрией Омска, общественностью. В то же время политологи обратили внимание на отсутствие высокой протестной активности и социальных взрывов в регионе. По их мнению, это связано с тем, что население видит результаты работы губернатора.Как сообщает «Клуб регионов», опрошенные эксперты обратили внимание на устойчивость социально-политической ситуации в регионе, и это должно получить соответствующую оценку федерального центра. В частности, политконсультант, руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов отметил: «Не скажу, что именно политическая принадлежность Буркова к партии «Справедливая Россия» является основным фактором, который позволяет губернатору вести конструктивный диалог с разными политическими силами и сохранять стабильность в регионе. Отсутствие заметной протестной активности в Омской области – это скорее личная заслуга губернатора. Бурков – опытный политик. У него есть опыт работы на федеральном уровне, его профессиональные качества позволяют ему поддерживать консенсус с представителями разных политических сил. Кроме того, губернатор Омской области имеет поддержку федерального центра, у губернатора хорошие связи на федеральном уровне. Важно подчеркнуть, что эффективность губернаторов в настоящее время оценивается по нескольким показателям. В частности, это взаимоотношения с региональными политическими элитами, уровень протестной активности, социальные конфликты в регионе и ряд других. На все это обращают внимание в Кремле. Оценки по этим параметрам напрямую влияют на политическую устойчивость губернаторов и их перспективы».Политолог Михаил Машкарин отметил, что Бурков, несмотря на то что относительно недавно возглавил регион, демонстрирует знание проблем Омской области и готовность их решать: «У него хороший контакт с заксобранием Омской области, мэром Омска. Ведется работа с федеральным центром, что позволяет получать дополнительную, в том числе финансовую, помощь региону. Если возникают проблемы, то губернатор в состоянии принять жесткие решения. Как, например, было с увольнением министра здравоохранения. Серьезное внимание в этом году со стороны властей Омской области было уделено поддержке бизнеса. Я бы обратил внимание, что в Омске и Омской области были проблемы с состоянием дорог. Трудно было представить, что ситуацию можно поменять. Бурков взял курс на решение этой проблемы. И она системно, методично решается. Ситуация радикально меняется, и люди это видят».Политолог Машкарин также подчеркнул активное взаимодействие губернатора Омской области с общественностью: «Бурков в работе с общественниками не пытается ставить свои условия. Он готов выслушивать разные точки зрения. При этом взаимодействие с общественностью ведется в разных сферах: политике, культуре, экологии и других. Такая политика позволяет привлечь общественные организации к развитию региона».