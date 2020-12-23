В Омской области продолжают умирать врачи. Буквально на днях стало известно о скоропостижной кончине руководителя Главного центра медико-социальной экспертизы областного минтруда Елены Шамшевой.И вот новое печальное известие. Сегодня, 23 декабря, не стало хирурга Андрея Гачкайло, возглавлявшего гинекологическое отделение в онкодиспансере. В минздраве уже уточнили, что случившееся с ним не связано с коронавирусом.– Андрей Иванович является выдающимся хирургом, – вспоминает о своем коллеге главврач онкодиспансера Дмитрий Маркелов. – Мы с коллегами еще не скоро привыкнем к слову «был». Внезапная потеря столь профессионального, интеллигентного, жизнерадостного человека застигла нас всех врасплох. Это просто удар. Светлые воспоминания о докторе Гачкайло навечно останутся в сердцах всех, кто знал его и работал вместе с ним.Андрей Гачкайло был врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук. Коллектив онкодиспансера и областной минздрав выражают соболезнования родным и близким ушедшего из жизни врача.Добавим, в 2020 году омская медицина несет практически невосполнимые потери. Уже скончалось около двух десятков медиков: большинство из них – от коронавируса.