Немного заработать решил 32-летний омич. Он разместил фейковое объявление в соцсетях и собрал с заказчиков предоплату, но как собирался действовать дальше, похоже, сам не знал.В полицию обратились шесть омичей, которые рассказали примерно одну и туже историю. Все они планировали установить кованные изделия на своих участках. Они нашли объявление в интернете и созвонились с матером. Ко всем приехал один и тот же мужчина, назвавшийся Владимиром. Он собрал с омичей предоплату в общей сложности около 70 тысяч рублей. С каждым обсудил подробности заказа и даже составил письменный договор. Один из заказчиков за свой счет приобрел материалы, чтобы сделать кованые качели и поленницу. На это омич потратил 98 тысяч. Но никто так и не дождался обещанных изделий. При этом сам лжекузнец не прятался, он отвечал а звонки и рассказывал разные истории о том, почему он не может выполнить работы вовремя.Когда к нему нагрянул участковый, мужчина признался, что за свои работы он выдавал чужие и выполнять заказы не собирался. Как уточнили в пресс-службе полиции, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы по статье за \\"Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину\\".