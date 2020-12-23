Сегодня, 23 декабря, в «МКР-Медиа» прошла пресс-конференция посвященная итогам работы Омского горсовета за год. На вопросы журналистов ответили председатель Владимир Корбут и его замы Юрий Тетянников и Виталий Путинцев. Они прокомментировали запланированную на ближайшее время масштабную реконструкцию Зеленого парка и бурную дискуссию вокруг этой темы. В частности полемику в соцсетях устроили депутат горсовета и один из инициаторов проекта Алексей Сокин и эколог, профессор Сергей Костарев. На днях представители общественности раскритиковали то, что было предложено омичам на рассмотрение, и внесли сразу 69 поправок в этот документ.– Мы не будем изобретать велосипед, – сказал Владимир Корбут. – Сейчас речь идет о том, чтобы набережная от речпорта до Ленинградского моста, Зеленого острова и дальше – до Советского парка – была выполнена в едином решении. Задача сделать это единообразно, красиво и максимально удобно для людей. Деньги можно тратить по-разному, поэтому сейчас много споров, как это лучше сделать. Существуют разные версии. Важно не просто израсходовать имеющиеся деньги из бюджета, но и привлечь бизнес, инвестиции для решения задач. Даже новая гостиница, которая строительство которой запланировано на набережной, будет этому способствовать. При выделении участка под это депутаты тоже спорили. А там будет проходить велодорожка, появятся спортивные объекты. Все задачи, которые будут решаться по зеленым зонам и дальнейшему освоению территории набережной, должны проходить через публичные слушания. Губернатор уже отменял публичные слушания по другим зеленым зонам, прошедшие с нарушениями. Сейчас Омским горсоветом принято решение из-за пандемии их изменить формат на общественные обсуждения – когда все желающие смогут отправить свои предложения онлайн. Те, деньги, которые мы сейчас закладываем на реконструкцию Зеленого острова, – это миллиарды. Но этапность работ должна быть видна каждый год.Также глава горсовета считает, что Зеленый остров должен стать местом, куда можно приехать на машине, оставить ее на бесплатной стоянке и отправиться гулять. Тема парковок – одна из главных при обсуждении проекта, согласился и первый вице-спикер горсовета Юрий Тетянников.– Сегодня мы только начинаем основной проект. Зеленый остров – это, пожалуй, самое привлекательное место для отдыха горожан, – считает депутат. – Мы уже сколько говорим, что в Омске нет площади для праздников, что мы постоянно перекрываем бедную Соборную площадь, стопорим там движение. Нам негде поставить елку, у нас нет места для проведения крупных концертных уличных программ. Так вот на Зеленом острове появится прекрасная современная площадь, соответствующая всем мерам безопасности. Там же у нас будут и спортивные сооружения. Это будет многофункциональный, многоуровневый комплекс, который для города-миллионника очень нужен. Поэтому к разработке новых концепций, которые там можно применить, мы подходим в особым вниманием. Сейчас большинство наших парков – это просто зона аттракционов и зона развлечений. Больше там ничего нет. А парк – еще и место, где можно заняться спортом, тихо отдохнуть.«Комсомолка» поинтересовалась, что планируется сделать, чтобы не повторились сложности, возникавшие при реконструкции, скажем, бульвара Мартынова и Советского парка. Депутаты пообещали учесть прошлый – пусть и негативный – опыт.– Для этого есть архитектурный совет, – продолжил первый вице-спикер. – Конечно, в первую очередь надо учесть мнение тех людей, которые живут в Омске и хотят создать по-настоящему хороший парк – это наши архитекторы и дизайнеры. Второй момент, конечно, надо учесть наши финансовые требования, потому что не все можно сделать за бюджетный счет. Третье – очень бы хотелось привлечь бизнес. У нас есть еще парк 300-летия Омска, который нуждается в том, чтобы в него вдохнули жизнь. И сегодня уже настало время, чтобы туда уже зашел бизнес.– А чем будете привлекать предпринимателей? – уточняем мы.– Есть мировой опыт. Там можно развивать и торговлю, и какие-то частные проекты. Например, в парке может быть зона того же картинга или центр спортивных развлечений, как был на улице 10 лет Октября. В парках должны быть интересные и разнообразные формы развлечений, в том числе платные. Инвестор вкладывает, получает прибыль. При этом парк муниципальный и земля наша. Такие истории существуют в разных городах, и неслучайно депутаты горсовета выезжали туда вместе с представителями мэрии и смотрели. Но хотелось бы, чтобы парки оставались в первую очередь зелеными зонами, с уличными аттракционами, площадками для занятий спортом и с местами, куда можно прийти с ребенком, посидеть, послушать птичек. Важно понять, как это грамотно развести, чтобы никто никому не мешал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Аэротруба, фудкорт, экотропа и уличные диваны с Wi-Fi: появились эскизы нового Зеленого острова в ОмскеНа полное преображение старого парка в современное, комфортное пространство уйдет не менее полумиллиарда рублей и 4 года работы. Далее...Омские депутаты обсудили планы по благоустройству Зеленого островаГлава Омского горсовета Владимир Корбут, вице-спикер Виталий Путинцев и депутат Алексей Сокин побывали с рабочей поездкой на Зеленом острове. Они обсудили планы по масштабной реконструкции, которая значительно преобразит парк и займет около четырех лет. По предварительным подсчетам, чтобы превратить это место в современное и комфортное пространство для отдыха горожан, потребуется не менее 450 млн рублей. (Далее...)Этой зимой на Зеленом острове в Омске зальют три каткаТакже стало известно о других планах по благоустройству парка (Подробнее...)