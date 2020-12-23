В школе в микрорайоне «Амурский-2» тестируют современное лабораторно-технологическое оборудование и завершают комплектацию классных кабинетов.Сегодня Губернатор Омской области Александр Бурков и Мэр Омска Оксана Фадина проинспектировали новую школу в микрорайоне «Амурский-2». Здание построено по региональному проекту «Современная школа» и национальному проекту «Образование». На строительство выделено в общей сложности 650 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Еще 200 млн рублей направлено на приобретение оборудования.- Здесь современные классы физики, труда, спортзалы. Все сделано с большим размахом, - прокомментировал во время осмотра здания Губернатор Александр Бурков. Глава региона особо отметил наличие в школе сразу пяти спортивных залов, где ребята смогут играть в волейбол, баскетбол, оборудовано мини-футбольное поле. В отдельном зале будут проводить лечебную физкультуру. На уличном пришкольном стадионе уложены искусственное покрытие, прорезиненные беговые дорожки. Оксана Фадина с интересом задержалась в кабинете труда, где школьники будут осваивать искусство моделирования одежды. В здании созданы все необходимые условия и по доступности образовательной среды для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Гордость новой школы - лаборатории 3D моделирования и прототипирования, инженерной графики, издательского центра, школьной телестудии, а также образовательного модуля для изучения основ робототехники. Для комфортного проведения времени на переменах для ребят оборудовали игровые рекреации, кабинеты психологической разгрузки.Еще в процессе строительства здания жители близлежащих домов окрестили его «школой мечты».- В микрорайоне «Амурский-2 школу давно ждали. Если люди сегодня говорят, что это - школа мечты, я надеюсь, что данный объект будет соответствовать этому определению. Впечатляет качество строительства, надо отдать должное компании «Стройбетон», которая построила школу очень качественно, проект хороший, большие площади, большие классы. Если говорить о самом объекте, мне кажется, он украшает весь микрорайон, повышает его привлекательность. Есть прекрасный детский сад, вот появилась огромная школа на 1122 ученика, здесь будут учиться дети в одну смену, - сказал глава региона.По мнению Александра Буркова, строительство образовательных учреждений нового современнейшего формата – это главный итог реализации национального проекта «Образование»:- Нацпроекты, которые были инициированы Президентом России, делают нашу жизнь лучше. Мы ввели в этом году четыре детских сада и вот пятый объект - эта школа. В следующем году мы должны сдать школу в Исилькуле, в Горьковском, в Омске по ул. Завертяева и в Черлаке. Также в планах у нас - еще десять детских садов. Благодаря нацпроектам мы сегодня решаем проблему обеспечения местами в дошкольных и средних образовательных учреждениях.Также глава региона отметил современный подход в целом к комплексному освоению территории микрорайона «Амурский-2»:- Здесь строятся жилье, социальные объекты, инфраструктура, дороги, сети, все то, что требует сегодня Президент России, федеральный центр. Такой подход позволит нам резко увеличить количество вводимого жилья на территории Омска и в муниципальных районах. Комплексная застройка там тоже ведется. Такой комплексный подход – это мое требование сегодня к Минстрою, к главам муниципальных образований, чтобы была перспектива: сколько мы строим квадратных метров в этом микрорайоне, какие сети мы тянем за счет федерального бюджета, за счет областного, что берет на себя местный бюджет. И самое главное, социальные объекты должны быть заранее предусмотрены. Еще очень не хватает Омску закрытых придомовых территорий. Они должны быть закрыты от движения автомобилей. Там должны быть детские площадки, зоны отдыха, спортивные площадки. Такую культуру мы должны у себя ввести. Стоянки должны быть или подземные, или вынесены за домовую территорию. Это нам еще предстоит сделать при реализации новых комплексных проектов жилой застройки.Занятия в школе в «Амурском-2» начнутся с 1 апреля после того, как завершится лицензирование, и пройдут все этапы согласования с надзорными органами. Как пояснили в департаменте образования администрации Омска, получение лицензии на осуществление образовательной деятельности — сложный и трудоемкий процесс, требующий времени. Лицензирование включает в себя создание в учреждении условий для обучения, питания и медицинского обслуживания учащихся, наличие объектов для практических, спортивных занятий, а также штат педагогов для реализации образовательной деятельности.Открытие школы будет проведено в 3 этапа. С 1 апреля 2021 года в новой школе начнут обучение ученики одного класса начального блока, которые сейчас занимаются в школе по адресу улица 22 Партсъезда, 19. Этот класс был сформирован с 1 сентября 2020 года из детей, проживающих в микрорайоне «Амурский-2». С 1 июня начнет свою работу пришкольный лагерь, а с 1 сентября планируется начать полноценный учебный год для учеников всех классов.