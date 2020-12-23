Странная история произошла с билетами на матч «Авангарда» и «Барыса». Клуб на радостях объявил, что игра впервые после запрета пройдет с болельщиками. Началась продажа билетов. Но в итоге выяснилось, что команда получила не все нужные разрешения. Продажу билетов срочно вернули. А клуб обратился к болельщикам.- В недавнем постановлении губернатора Московской области одним из условий допуска зрителей на матчи было указано согласование министерства физической культуры и спорта области. К сожалению, такого согласования ХК «Авангард» до сих пор не получил, несмотря на то что со своей стороны клуб полностью готов к проведению игр в условиях самых жестких ограничений и стопроцентных мер безопасности. Поэтому матч 23 декабря против «Барыса» мы вынуждены провести без зрителей, - говорится в официально заявлении омского «Авангарда».Однако в клубе заявили, что к матчу 26 декабря со «Спартаком» попытаются решить проблему с разрешением проводить игры со зрителями.