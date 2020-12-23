По последним данным омского минздрава в регионе число заболевших ковидом превысило 28 тысяч и составило 28 139 человек. За сутки медики выявили 241 новый случай заболевания. из них дома остались 206 человек, остальные 35 заняли места в стационарах.Выписали по выздоровлению из ковидных госпиталей 188 пациентов. Всего за время пандемии в регионе с COVID-19 справились 17 966 человек.За сутки новая инфекция унесла жизни еще 9 омичей. Всего в печальном списке погибших от ковида оказались уже 812 жителей Омска и области.Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 135, Марьяновский, Москаленский районы – 10, Омский район – 9, Нововаршавский, Усть-Ишимский районы – 8, Исилькульский, Тарский районы – 7, Калачинский район – 6, Муромцевский, Полтавский районы – 5, Тюкалинский район – 4, Кормиловский, Называевский, Русско-Полянский, Седельниковский районы – 3, Азовский, Одесский, Павлоградский, Саргатский, Таврический районы – 2, Большереченский, Горьковский, Крутинский, Оконешниковский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.Также по последним данным минздрава, существенно увеличилась доля свободных коек в ковидных госпиталях. Теперь она составляет 29,8%.