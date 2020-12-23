Вице-спикер омского горсовета Виталий Путинцев озвучил неожиданное предложение. Он заявил, что можно рассмотреть вариант с передачей большинства всех перевозок в Омске частникам. А муниципальный транспорт оставить только на невостребованных маршрутах. Это, по его мнению, позволит снизить нагрузку на бюджет.- Муниципальный транспорт обязан выполнять социальную функцию. Он должен после спектаклей в театре или салюта на набережной, хоккея или футбола развезти жителей по домам, - считает Путинцев. - Не дай бог, мобилизационная готовность. Транспорт должен быть подан туда, где он нужен. На частников в этом плане надежда слабая.Сейчас депутат предлагает подсчитать количество этих невостребованных маршрутов. А уже потом делать выводы и принимать решения.- Может, нам 200 автобусов хватит? Но я эти цифры пока получить не могу, хотя очень хочу, - сказал Путинцев.