Мэр Омска Оксана Фадина и спикер городского парламента Владимир Корбут обратились к омичам, чтобы поздравить с Новым годом

Дорогие омичи!

От всего сердца поздравляем вас с новым, 2021 годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год был непростым во всех отношениях. Тем не менее наш город слаженно и оперативно справлялся со всеми трудностями. Омск продолжает двигаться вперед, принимает участие в национальных проектах и непрерывно совершенствуется. Спасибо каждому из вас за вклад в общее дело на благо нашего города! Уверены, что вместе, общими усилиями мы справимся с любыми напастями и одержим новые победы.

Уважаемые омичи! Искренне желаем вам провести этот праздник в кругу самых родных и близких. Пусть новый год знаменуется крепким здоровьем, личными и карьерными успехами, удачей и светлыми, радостными днями!

Благополучия вам и вашим семьям!

С наступающим Новым годом!