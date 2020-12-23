Райффайзенбанк: каждый десятый житель Омска не будет наряжать елку на Новый год

При этом среди тех горожан, кто всё же собирается украшать свой дом к празднику, живую ёлку будут наряжать 46%. Омск оказался лидером по этим планам среди других городов. Например, в Перми всего 10% выбирают живую зеленую красавицу. 3% россиян соорудят ёлку «альтернативную» из веток, гирлянды, книг или чего-нибудь ещё. В Омске таких еще меньше – всего 1%. Большинство же омичей будут украшать искусственное дерево – 53%. К тому же у 17% оно сохранилось ещё с прошлых лет.

Однако остальные опрошенные будут покупать ёлку к этому Новому году: 38% — в гипермаркете, 37% — на базаре, 5% закажут её онлайн, а 9% купят «с рук».

Интересно, что 25% респондентов из Омска уверены — меньший вред окружающей среде будет нанесён, если украсить живое дерево. 6% самым экологичным считают вариант с «альтернативной ёлкой». Безразличен этот вопрос 8% горожан. Большинство (62%) более экологичным решением считают как раз искусственную ёлку.

«Искусственные ели можно использовать не один и не два раза — это делает их более экологичными и компенсирует тот вред, который был нанесён природе во время их производства, — рассказывает Ренат Лотфуллин, директор отдела административной и инженерной поддержки Райффайзенбанка. — Мы также стараемся использовать многократно и ёлочные украшения, а гирлянды — только энергосберегающие. Если экологическое решение стоит дороже вредных вариантов, мы всё равно отдаём ему приоритет».

Большинство омичей (95%) также наряжают ёлку из года в год в одними и теми же украшениями. 8% покупают новые, а старый декор выбрасывают. 3% привозят игрушки из путешествий. Среди иных вариантов (2%) — создание новогодних украшений вместе с детьми.

В онлайн-опросе приняли участие жители 13 крупных городов России преимущественно 26-45 лет. Соотношение мужчин и женщин: 47% vs 53%. У 55% из них есть дети младше 16 лет. Ежемесячный доход 47% респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.