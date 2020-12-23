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Общество

Омская пенсионерка добровольно отдала мошенникам более 2 миллионов

Женщина думала, что спасает свои сбережения от мошенников, но стала их жертвой
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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От потери нескольких миллионов омичку спас звонок дочери.

От потери нескольких миллионов омичку спас звонок дочери.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки четверо омичей стали жертвами телефонных мошенников, которые действовали по похожей схеме. Они звонили ничего не подозревающим людям и, представившись сотрудниками банка, убеждали жертв в том, что деньгами на их карте кто-то пытается завладеть, поэтому необходимо срочно перевести их на "безопасный" счет. Таким образом мошенники получили более двух миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе полиции, примерно столько же мошенники могли бы заработать, обманув 56-летнюю женщину. Она также поверила в то, что ей звонят из банка. Сначала она перевела мошенникам собственные средства в размере 245 тысяч, а потом, следуя указаниям мошенников оформила кредит еще на 2 миллиона. Женщина отправилась в другой банкомат, чтобы перевести на "резервный" счет и эти средства, но по дороге ее остановил звонок дочери. К счастью, омичка не успела перевести все средства мошенникам и их вернули банку.

По данному факту в полиции начали расследование.