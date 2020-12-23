Омичи пожаловались на недобросовестных коллекторов 348 раз

Омичи стали жертвами произвола коллекторов более 300 раз. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В службе судебных приставов подсчитали, что за прошедший год омичи обратились в ведомство с сообщениями о произволе коллекторов 348 раз. Как уточнили в пресс-службе УФССП, основными причинами для жалоб на фирмы, взыскивающие просроченные задолженности, стали слишком частые и настойчивые звонки, а также попытки взыскания с людей, не имеющих задолженностей.

Также подсчитали в ведомстве и размер штрафов, которые заплатили недобросовестные коллекторы. Сумма получилась внушительная - более 7,5 миллионов рублей.

Омичам напомнили, что надзором за деятельностью коллекторских агентств и микрофинансовых организаций осуществляет УФССП по Омской области. Если вы пострадали от неправомерных действий этих организаций, то получить консультацию и обратиться за помощью можно по телефону 97-67-14.