Омских водителей предупреждают о сильных снегопадах

В Омске прогнозируют затруднение движения из-за снегопадов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Совсем скоро в Омск придут 30-градусные морозы, но до этого омичам придется столкнуться с другой проблемой - два дня в регионе будет обильно идти снег.

В службе ГИБДД обращают внимание водителей на то, что в условиях снегопада существенно снижается видимость и увеличивается тормозной путь, поэтому очень важно соблюдать дистанцию на дорогах, а также скоростной режим. Внимательнее стоит быть не только водителям, но и пешеходом. В условиях плохой видимости, дымки или тумана, водителям трудно заметить человека и вовремя среагировать. Также и увидеть движущийся автомобиль может быть проблематично.

Снегопады продлятся два дня до выходных. Но прекратятся уже к вечеру пятницы, когда температура опустится до -33 градусов.