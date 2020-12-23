В 2020 в Омске неблагоприятные метеоусловия продержались треть года

Выбросы над Омском в этом году не рассеивались на протяжении 135 дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Итоги уходящего года продолжают бить рекорды. Как рассказали в Обь-Иртышском УГМС, 2020 год был не только самым теплым за все время наблюдений, но и самым богатым на неблагоприятные метеоусловия. Не удивительно, что в этом году омичи массово жаловались на то, что ощущали различные выбросы. Омские синоптики насчитал 135 дней, когда рассеивание выбросов над регионом было затруднено. Такими условиями считается слабый ветер, дымка, туман, потепление при слабом ветре и полный штиль.

- В 2020 году на территории Омской области наблюдалась частая повторяемость таких параметров, что и способствовало увеличению количества дней, неблагоприятных для рассеивания загрязнений в атмосфере, – объяснила глава Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Предыдущий максимум по неблагоприятным метеоусловиям фиксировался в 2018 году. Тогда в Омске насчитали 111 дней.