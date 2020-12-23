На маршруты выпустили дополнительные 95 автобусов, чтобы омичи не заражались ковидом

На линию выпустили дополнительный транспорт. Фото: vk.com

В мэрии Омска заявили, что в городе заработали дополнительные автобусы. Их выпустили в часы пик для того, чтобы жители меньше заражались коронавирусом. Транспорт по-прежнему остается местом, где подхватить ковид легче всего.

Дополнительные автобусы разной вместимости выпустили на 33 маршрута. Всего это 95 штук. Было выполнено 376 дополнительный рейсов. В мэрии Омска заявили, что дополнительные машины на линию начали выпускать еще с 8 декабря. Это позволило снизить число людей в салонах.

- Мы максимально увеличиваем количество подвижного состава на маршрутах, но хочу отметить, что мы ограничены количеством водителей в пассажирских предприятиях. Работа водителя достаточно сложная и очень ответственная, от водителя во многом зависит безопасность пассажиров во время поездки. Поэтому для водителей обязательно соблюдение режима труда и отдыха, и минимизированы часы переработок, - говорит замдиректора департамента транспорта Омска Игорь Кожухов.