Стало известно, кому в Омске будут принудительно делать тесты на ковид

Сейчас в Омской области в сутки делают около 4 000 тестов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже более 28 тысяч омичей с начала пандемии перенесли коронавирус. Из них 803 человека в итоге скончались в больницах. Сейчас в сутки делают около 4 000 тысяч тестов. Недавно омские власти заявляли о стремлении увеличить эту цифру до 10 000. Проверять на коронавирус жителей хотят массово. И названы категории лиц, которые не смогут отказаться от проведения теста. Направлять на мазок ПЦР некоторых будут принудительно.

Сейчас, напомним, обязательно проводят тесты омичам, контактировавшим с ковидом. Естественно, проверяют тех, кто постоянно работает с пожилыми людьми. Это социальные работники, персонал домов престарелых, кондукторы.

И перечень категорий планируют расширить. Об этом сообщает Город55. Скорее всего, обязательными тесты на коронавирус в ближайшее время станут для работников почты, продавцов, банков и ресурсоснабжающих фирм. Все они также работают в течение дня с большим количеством людей. Они могут заразиться сами, а значит есть риск дальнейшего распространения ковида.

Главный вопрос лишь в том, за чей счет будет проводиться данное тестирование. Сейчас в медучреждениях Омска тест в среднем стоит от 1000 до 1 500 рублей.