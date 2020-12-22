Лобов объяснил, почему тариф на вывоз мусора в Омской области увеличили вдвое

Накануне омичей удивило неоднозначное решение РЭК об увеличении тарифов на вывоз мусора. Местных жителей заверяют: для них стоимость услуги, если и изменится, то незначительно. Однако разницу регоператору будут компенсировать из бюджета.

Глава областного минприроды объяснил, почему придется платить больше. Он сослался на дополнительные затраты из-за увеличившегося расстояния транспортировки мусора на новые полигоны. Кроме того, посетовал, что где-то придется искать средства на запланированную рекультивацию четырех омских свалок и строительство двух мусоросортировочных заводов. Все эти расходы и заложили в обновленный тариф.

– Люди с 1 июля значительно больше платить не будут, – объяснил Лобов в эфире ГТРК «Иртыш». – Есть предельный размер роста платы. С 1 июля рост платы не превысит 6%. Изначально вообще не было никакого тарифа, все везли мусор на те свалки, которые находились у них под боком, плюс рынок был стихийный, составлен из возчиков, которые не имели лицензии, не платили налогов. Целью мусорной реформы было выведение это бизнеса из тени. И сегодня плата выросла, потому что в Омской области появилось 18 объектов для размещения мусора, захоронения. И с 1 января мусор поедет именно на эти места размещения.

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Мусорная реформа не прошла безболезненно для омичей. С 1 января мы стали платить за вывоз отходов чуть ли не больше всех в стране. После массового недовольства тариф пересчитали и снизили со 137 рублей до нынешних 88. Главной причиной высоких цифр назвали некорректные расчеты мусорного норматива. Сколько отходов приходится на одного жителя и дом в целом, считали в 2017 году. Губернатор Александр Бурков поручил РЭК вывести новые цифры. И вот в Омской области взвешивают мусор. Начали с домов по улице Завертяева, считали количество отходов в частном секторе и нескольких сельских районов. Однако председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев сильно сомневается, что эти расчеты повлияют на снижение платежей для жителей. (Далее...)