Опоры Метромоста в Омске решили огородить колюче проволокой

Рабочие натягивают колючую проволоку вокруг из опор моста в самом центре города. Фото: ВКонтакте

Видео с необычными дорожными работами опубликовал омич в соцсетях. На нем видно, как рабочие закончили монтаж ограждений вокруг опор метромоста и начинают натягивать колючую проволоку. Эти работы проходят недалеко от библиотеки имени Пушкина в самом центре Омска.

Комментаторы удивляются, зачем нужны такие радикальные меры, если они направлены на охрану опор моста. Да и в целом омичи не понимают необходимости таких ограждений под мостом. Судя по видео, огородить успели пока только одну опору. Планируют ли сделать такие же заборы вокруг других опор, не известно.

Мэрия пока не комментирует проведение этих работ.