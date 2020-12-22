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2020 год стал самым теплым для омичей за 120 лет

Такой вывод на основе наблюдений сделали омские синоптики
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Несмотря на грядущие холода, прошедший год стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Несмотря на грядущие холода, прошедший год стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Своеобразные итоги года подвели и в Обь-Иртышском УГМС. Синоптики подсчитали, что 2020 стал самым теплым годом за все время наблюдений, а это ни много, ни мало 120 лет. Среднегодовая температура составила +5 градусов. Ближе всего к этой отметке она приближалась в 1983 и 2008 годах, тогда синоптики зафиксировали показатели +3,5 градуса.

Температура в уходящем году била максимальные рекорды 14 раз. Аномально теплой была зима: средняя температура зимних месяцев составила всего -9,2 градуса.

С аномально теплых дней началась и весна. Синоптики подсчитали, что только за март температура поднималась выше нормы 7 раз. Летние температурные рекорды пришлись в основном на май, а самым жарким днем стал день города 2 августа. Тогда в Омске фиксировали температуру +36,7 градусов. В целом лето было таким жарким, что омские аграрии всерьез опасались за сохранность урожая.

И пусть конец декабря уже существенно не повлияет на погодную статистику, но все же принесет омичам аномальные морозы до -30 градусов.