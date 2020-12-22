Пользователи Райффайзен-Онлайн смогут узнать свой кредитный рейтинг

«Наше недавнее исследование показало, что зачастую россияне не знают уровень своей долговой нагрузки, и выясняют его уже после обращения в банк за кредитом, — рассказал Алексей Крамарский, руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка. — Райффайзенбанк всегда уделяет большое внимание повышению финансовой грамотности населения, появление кредитного рейтинга в нашем мобильном приложении – ещё один шаг в этом направлении. Этот инструмент позволит контролировать качество своей кредитной истории и более осознанно брать новые займы».

«Каждый клиент может узнать свой кредитный рейтинг, сделав запрос в бюро кредитных историй. В нашем приложении клиент узнает не только свой кредитный рейтинг, но и получить рекомендации по нему. К тому же, эта информация доступна бесплатно и мгновенно, в любое удобное время», — прокомментировал Павел Рубахин, руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.

Значение рейтинга непостоянно и зависит от многих параментов, в том числе и от размеров и типов прошлых или текущих кредитных продуктов и своевременности платежей. Пользователь может отправить запрос на пересчёт рейтинга и узнать уровень вероятного одобрения кредита в любой момент.

На данный момент функция доступна пользователям Райффайзен-Онлайн на платформе iOS, в начале 2021 года ею смогут воспользоваться пользователи платформы Android.