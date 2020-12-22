В Омской области накажут еще 10 человек, не носивших маски

Кроме того, полицейские периодически ездят по улицам и оповещают омичей о необходимости носить маски. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские вместе с представителями облправительства и мэрии продолжают проверять, как омичи соблюдают масочный режим. За неделю – с 14 по 20 декабря – в общественном транспорте региона выявили еще 10 безмасочников, из них 4 – в Омске. В отношении них возбудили административные дела.

В общей сложности проверено 900 единиц общественного транспорта. Всего составлено 507 протоколов об административном правонарушении, из них в отношении водителей – 251, перевозчиков – 34, граждан – 190.

Кроме того, 200 нарушений выявили на объектах торговли и общепита. В итоге 419 протоколов составили в отношении должностных лиц и 3694 протоколов – в отношении граждан.

Напомним, противоэпидемические меры придется соблюдать как минимум до 15 января. Но, исходя из ситуации с ковидом в регионе, есть большая вероятность, что режим полной готовности продлят и дальше.