2020 год омичам запомнится программой благоустройства улиц и ремонтом дорог

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Соцопрос по этому поводу появился на сайте SuperJob 22 декабря.

«Принятие поправок к Конституции стало самым важным событием по оценкам москвичей и красноярцев, - отмечается в результатах опроса. - Федеральная программа ремонта дорог и усилия властей в сфере благоустройства по достоинству оценены жителями мегаполисов. Особенно важным это оказалось в Воронеже, Екатеринбурге, Омске, Самаре, Саратове, Ульяновске и Уфе».

Так по данным этого исследования 29% омичей главным за 2020 год считают строительство и ремонт дорог и развязок, а 23% -благоустройство города. Строительство «Арены Омск» было значимым событием для 19% жителей столицы Прииртышья.

В целом россияне считают День Победы одним из главных событий года, несмотря на то, что из-за карантина празднование 9 Мая в мегаполисах по большей части прошло онлайн или без зрителей, а парады и шествия были перенесены на 24 июня. В честь 75-летия Победы президент наградил мегаполисы, ковавшие Победу, званием Города трудовой доблести в числе которых был и Омск.

Жители из разных городов среди значимых событий отметили переход школьников и студентов на удаленку, а для омичей особенно значимым стало профессиональный праздник День учителя.