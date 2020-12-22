Бурков пригрозил отправить омских чиновников работать в ковидные госпиталя

Бурков раскритиковал работу глав районов. Фото: omskportal.ru

На очередном региональном оперштабе по коронавирусу Александр Бурков разнес глав районов. По информации губернатора, многие из них занижают данные по заболеваемости и не слишком активно выполняют противоэпидемические меры.

Особенно досталось главе Омского района, где на днях накрыли работавший несмотря на запрет аквапарк.

– Нам не статистика важна. Когда в Омском районе говорят, что не знают об аквапарке, – это звучит цинично. Напротив аквапарка у вас находится глава сельского поселения. Зачем нам сейчас говорить, что вы не знали? Это вопрос здоровья граждан. Мы вас в «красную зону» отправим, тогда, может быть, поймете: нужно деньги зарабатывать или все-таки беречь людей. Еще раз такое повторится – буду просить прокуратуру Омской области предпринимать меры по отношению к вам как к руководителям муниципальных образований, – пригрозил Бурков главам сельских районов.