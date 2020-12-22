Строительные работы по возведению садика на 1-й Станционной набирают обороты

В октябре подрядчик еще только приступал к забивке свай, а сейчас на площадке под строительство детского садика на 140 мест по улице 1-я Станционная вовсю кипит работа. Компания «ИГК - Транс» быстро включилась в процесс. К этому моменту, как рассказали в пресс-службе омской мэрии, была произведена вырубка деревьев и вывезено около 50 тонн мусора. Строители забили все 259 свай будущего объекта, вырыли котлован и установили арматурные каркасы. Сейчас полным ходом идут работы по укладке фундаментных блоков и гидроизоляции фундамента. Приступили к кирпичной кладке.

Мэр Омска Оксана Фадина может наблюдать за ходом стройки важнейшего социального объекта в режиме онлайн. По периметру стройплощадки садика установлены видеокамеры. Подключиться к ним мэр может в любой момент. Градоначальник часто пользуется этой возможностью и на других объектах. Вот что об этом накануне говорила сама Оксана Фадина: - Конечно, я не скажу, что 24 часа в сутки слежу за ходом строек по специальным камерам. Но этого и не требуется. Достаточно включить картинку, чтобы оценить количество занятых людей и техники. Это уже о многом говорит. Стоимость постройки садика составляет 167 миллионов рублей. Эти средства выделены в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Работы выполнены на 10 %, завершение строительства запланировано на август 2021 года.

- При строительстве здания проектной документацией также предусмотрены безопасное для детей ограждение территории учреждения, монтаж внешней и внутренней систем видеонаблюдения, оборудование здания для передвижения инвалидов, а также освещение территории по периметру с помощью энергосберегающих светильников. Таким образом, речь идет о проекте, отвечающем всем современным требованиям по безопасности, тепло- и энергосбережению и созданию комфортной среды для маломобильных групп населения, - пояснил директор департамента строительства Александр Мякинин.

Параллельно, наряду с нацпроектом «Демография», планируется подключить ресурсы еще одного нацпроекта - «Безопасные и качественные дороги». К детскому саду обустроят дорогу и тротуары, а также запланированы две остановки. Ради этого, возможно, будут внесены изменения в маршрутную сеть. План ввода садика на 1-й Станционной - август 2021 года. Отметим, что это дошкольное учреждение станет не единственным объектом, запланированным к строительству в 2021-м. В рамках нацпроекта в городе планируется строительство семи детских садов.