Количество погибших от коронавируса в Омской области достигло 803 человек

В Омской области продолжает расти количество погибших от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Минздрав Омской области опубликовал последние данные по заболеваемости коронавирусом на территории региона. Общее число заражений составило 27 898 человек. За сутки оно увеличилось на 240 пациентов. 198 из них смогут лечиться дома, а 42 врачи рекомендовали лечь в стационары.

Количество выздоровевших от COVID-19 за сутки увеличилось на 190 человек. Всего с начала пандемии вылечившимися считаются 17 778 пациентов.

К сожалению, продолжает пополняться и печальный список летальных исходов. За последние сутки медики констатировали 8 новых смертей, а общее число погибших в региона достигло цифры 803 человека.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 161, Нововаршавский район – 10, Седельниковский район – 9, Калачинский район – 8, Омский район – 6, Знаменский, Колосовский, Муромцевский районы – 5, Большереченский, Русско-Полянский районы – 4, Москаленский, Нововаршавский, Тюкалинский

районы – 3, Азовский, Называевский, Павлоградский, Шербакульский районы – 2, Исилькульский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский, Таврический, Тарский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Сейчас продолжают лечение на дому 7 471 омич, а свободными в ковидных стационарах остаются 26,1% мест.