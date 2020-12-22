Омичи угнали дорогой внедорожник, чтобы показать девушке новосибирский зоопарк

Во время преследования омичи съехали в кювет и попытались уйти пешком. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чтобы произвести впечатление на общую знакомую двое молодых омичей решились на крупную кражу и угон, но их быстро поймали.

Все началось с того, что в полицию с заявлением обратился мужчина. Он рассказал, что из его дома по улице 1-й Украинский переулок украли 150 тысяч рублей и угнали внедорожник "Toyta Land Cruiser". Заявитель рассказал, что к краже могут быть причастны двое 20-летних омича, которые работали у него и проживали в его частном доме.

Оказалось, что молодые люди нашли под диваном крупную сумму денег пока были одни в доме и решили покрасоваться перед общей 18-летней знакомо. Они прегласили девушку в гости и выдали дом и машину а свои. Они предложили свозить девушку в новосибирский зоопарк, девушка согласилась. В дороге их попытались остановить инспекторы ДПС, получившие сообщение об угоне похожего автомобиля. Омичи попытались уйти от погони, но быстро съехали в кювет. Оба парня попытались убежать, бросив испуганную девушку в машине, но из быстро задержала полиция.

- Мы начали петлять. Сами себя в тупик загнали и с дороги съехали. Из машины, конечно, побежали. Инстинкт самосохранения сработал, - рассказал о своих действиях один из задержанных на допросе.

Как сообщают в пресс-службе УМВД на двух омичей заведено уголовное дело по статье "Кража" и "Неправомерное завладение автомобилем".