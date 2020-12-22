В Омской области подвели итоги реализации нацпроеката «Демография»

Предварительные итоги реализации нацпроектов в Омской области подвел министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.

В Омской области второй год продолжается реализация национального проекта "Демография". О предварительных итогах реализации программ в рамках проекта рассказал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. В 2020 году активная поддержка населения осуществлялась по нескольким основным направлениям.

Значительно увеличилась поддержка для молодых семей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Основное внимание уделяли поддержке семей с детьми. В этом году материальную ежемесячную помощь при рождении первенца получили почти 13 тысяч семей в размере 1,4 миллиарда рублей. Это на 5 тысяч семей больше, чем в прошлом году. Также для получателей выплат упростили порядок их продления. Из-за коронавируса все выплаты будут продляться автоматически до 2021 года. Благодаря принятым мерам тенденция по снижению рождаемости в текущем году уменьшилась с 11% до 6-7%. В регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число первенцев. Ранее прирост рождаемости фиксировали только в двух районах Омской области: Азовском и Тюкалинском. Сейчас больше рождений, чем смертей фиксируют уже в девяти районах области. Омск пока не входит в их число, но постепенно этот разрыв сокращается.

Также для поддержки молодых родителей в регионе организовывают переобучение для мам с детьми. Это направление нацпроекта стало реализовываться в 2020 и уже успело положительно себя зарекомендовать. Воспользоваться новой услугой смогли уже более 130 омичек. Для переобучения предлагают различные направления, связанные с разными сферами деятельности.

Такая же программа по переобучению стала доступна в этом году для омичей старше 50 лет. Чтобы оставаться конкурентоспособными, переобучение на различные специальности прошли уже 566 человек.

- С учетом того, что произошла пенсионная реформа, мы стараемся дать нашим гражданам возможность не потерять свою работу и стать конкурентом тем, кто претендует на их должности. Также переобучение даст возможность устроиться по иным специальностям. Хочу отметить, что мы предоставляем программы для переобучения в сфере обслуживания, торговли, здравоохранения, образования и многих других, - отметил Владимир Куприянов.

Новые программы для переобучения стали доступны омичам старшего поколения. Фото: Евгения ГУСЕВА

Масштабным проектом следующего года в рамках реализации программы "Демография" станет модернизация омской службы занятости. Пилотным станет Информационный центр в Омске на улице Тарская 11. Когда там будут закончены основные работы, полученный опыт распространят на все офисы службы занятости в Омске и области.

- Из-за пандемии нагрузка на службы занятости возросла, многие омичи решили воспользоваться услугами этих организаций. Важно, чтобы центры стали не просто местом для постановки на учет, но и эффективного поиска работы. Основная задача найти ту работу, которая необходима нуждающимся, - обратил внимание на существующие трудности Владимир Куприятнов.

По проекту в центрах занятости появятся кабинеты индивидуальных консультаций, места для групповых занятий, сектора для взаимодействия с работодателями. Будут введены единые требования к организации работы центров, упор сделают на внедрение автоматизации и более тесную работу с соискателями и работодателями.