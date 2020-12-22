В Омске горящую 9-этажку тушили 8 пожарных машин

Пожар случился в 9-этажке на улице Кемеровской. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

ЧП случилось в 9-этажном доме на улице Кемеровской в полвосьмого вечера 21 декабря. Там загорелась квартира на шестом этаже. 39 человек, в том числе двое детей смогли выбраться на улицу сами.

А вот 12 жильцов верхних этажей оказались отрезаны от выхода густым дымом, заполнившим подъезд. Из спасли приехавшие на вызов пожарные.

– В квартире, где происходило горение, никого не было, – рассказала начальник пресс-службы областного ГУ МЧС России Юлия Дойникова. – Пришлось вскрыть входную дверь. Открытое горение локализовали за 19 минут. Сейчас дознавателям МЧС предстоит выяснить точную причину пожара. Предварительно они выдвигают версию, что пожар случился в результате аварийного режима работы электрооборудования – в очаге пожара находилась розетка. В результате пожара повреждены вещи домашнего обихода на общей площади 10 кв. м, внутренняя отделка, мебель и закопчены стены квартиры на всей площади.

Также сообщается, что на место происшествия выезжали 40 человек личного состава и восемь пожарно-спасательных машин.