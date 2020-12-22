«Для тех, кто не понял с первого раза»: Омичей удивили двойные дорожные знаки на Левобережье

Омичи так и не поняли, зачем нормальные дорожные знаки менять на точно такие же. Фото: «Авто Омск»

Водителей, проезжавших накануне по улице Степанца на Левом берегу, озадачило новшество от омских дорожников.

– Пересечение Степанца/Перелета, рассказывает анонимный автор в соцсетях. – Установили абсолютно идентичные знаки. Таких двойников всего три. Двух из этих близнецов уже снесли и увезли. По моим скромным подсчетам, потрачено бюджета в районе 150 тысяч рублей. Прокуратуре на такое нужно внимание обращать!

Комментаторы шутят, что знаки установили для невнимательных водителей, которые не воспринимают информацию с первого раза. Другие переживают, что такой частокол перекрывает обзор светофора. Кроме того, деньги из бюджета потратили на замену, в общем-то, вполне нормальных знаков на точно такие же.

– На улице Степанца продолжаются работы по комплексному ремонту в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе омской мэрии. – Подрядчик устанавливает новые знаки дорожного движения по условиям договора. Знаки, которые были установлены прежде, будут использоваться в дальнейшем на других участках дорог города.