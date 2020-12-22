«Ростелеком» в Омске поддержал V региональный этап чемпионата World Skills Russia

«Ростелеком» в Омске выступил партнером V регионального этапа чемпионата World Skills Russia. В соревнованиях приняли участие свыше 200 человек, из них 180 — это студенты профессиональных образовательных организаций, остальные — школьники. «Ростелеком» оказал поддержку в четырех компетенциях в основной группе: «Сетевое и системное администрирование», «Веб-дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Чемпионат по этим номинациям проходил на базе Омского автотранспортного колледжа.

Дистанционно-очный формат соревнований предусматривал выполнение задания конкурсантами под наблюдением установленных веб-камер. Площадки были оснащены в соответствии с требованиями чемпионата: информационными бланками, заданиями компетенций и техническими описаниями.

«Наша компания впервые поддерживает чемпионат World Skills Russia. Одной из приоритетных задач компании является привлечение внимания молодежи к современным информационным технологиям. Фокусируясь на таких мероприятиях, мы стремимся повысить статус рабочих профессий, а также улучшить качество профессиональной подготовки у школьников и студентов. Чемпионат способствует грамотной профориентации, создает дополнительные условия для самореализации и укрепляет соревновательный дух», — отметил директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Победители и призеры соревнований в каждой квалификации получили медали и дипломы, а также подарки от «Ростелекома».

«Участие в соревнованиях по стандартам World Skills дает возможность студентам познакомиться с передовым опытом в профессиональной квалификации. Чемпионат — это огромная возможность перенять опыт международных практик. Он не только дает студентам шанс продемонстрировать свое мастерство и приобретенные за время обучения в колледже навыки, но и позволяет работодателю подобрать квалифицированные профессиональные кадры. Эксперты, оценивающие работы омских студентов, уверенно говорят о высоком уровне подготовки конкурсантов, их целеустремленности и направленности на успех — качествах, которые, безусловно, пригодятся им для успешной профессиональной карьеры», — комментирует директор Омского автотранспортного колледжа Леонид Гурьян.

Победители регионального чемпионата войдут в состав областной сборной для участия в отборочных соревнованиях национального этапа World Skills Russia, которые пройдут в 2021 году.