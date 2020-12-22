Tele2 дарит новогодние подарки абонентам в салонах связи

Абоненты смогут воспользоваться выгодными предложениями в торговых точках при покупке подарков себе и близким, получить дополнительные презенты и поздравительную маску в Instagram.

Tele2 создает новогоднее настроение и помогает своим клиентам комфортно готовиться к зимним праздникам. В розничной сети оператора действуют выгодные предложения на покупку смартфонов. Так, приобретая смартфон в сети оператора, клиент может получить кешбэк до 2000 рублей в зависимости от тарифа. Предложение распространяется на модели Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9S. Сумма кешбэка будет начисляться на счет абонента Tele2 в течение 7 месяцев после покупки и может быть использована на оплату услуг Tele2. Подробности – на сайте Tele2. На тех же условиях абоненты могут выбрать другие смартфоны Samsung, Xiaomi, Huawei, участвующие в акции, и получить кешбэк до 1000 рублей.

За покупки и другие операции в торговых точках Tele2 клиенты будут получать реальные и виртуальные презенты, например, поздравительную маску в Instagram. Подробности необходимо уточнять у продавцов в розничной сети.

В салонах Tele2 можно не только выбрать полезные подарки по выгодным ценам, но также протестировать технологию дополненной реальности и оживить постеры в торговых точках. Для этого надо отсканировать смартфоном QR-код и перейти по ссылке.

Оператор напоминает, что в розничной сети Tele2 строго выполняются все рекомендации специалистов по профилактике коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.