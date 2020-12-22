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Омичка, выпавшая из маршрутки, отсудила миллион рублей

Женщина получила тяжелые увечья
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Виновнику придется выплатить пострадавшей пассажирке 1,1 млн.

Виновнику придется выплатить пострадавшей пассажирке 1,1 млн.

Фото: Архив "КП"

ЧП случилось еще в 2017 году. Главная участница этой истории зашла в маршрутку № 353. Но она даже не успела пройти в салон, как водитель рванул, не закрыв при этом дверь. 74-летняя пассажирка выпала и получила серьезные увечья.

Маршрутчик помог ей зайти обратно, довез до остановки МСЧ-11. Там он вывел пострадавшую на улицу и усадил на лавочку. С нее женщина самостоятельно встать уже не смогла, ее увезли в больницу на скорой.

Причиненный вред здоровью медики оценили как тяжкий. Выздоровев, женщина обратилась с иском о компенсации. Суд встал на сторону омички и обязал перевозчика выплатить ей 1,1 млн рублей. Он подал апелляцию, но суд высшей инстанции оставил решение без изменений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.