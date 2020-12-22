На Омск снова надвигаются 30-градусные морозы

Морозы простоят недолго. Фото: Станислав МУХИН

Всю неделю в Омске простоит умеренно теплая погода. Теплеть начнет уже с сегодняшнего дня. Ожидается, что температура будет колебаться от -4 до -12. Временами обещают небольшой снег.

Но все изменится уже в пятницу. На этот день прогнозируют днем всего лишь -5. Однако к вечеру в Омске начнет резко холодать. В ночь с пятницы на субботу 26 декабря температура упадет до -30 градусов. Морозными выдадутся и оба выходных. Синоптики обещают -28...-31 днем. В ночные часы температура будет опускаться еще ниже.

Морозы немного отступят в начале недели. Но тепло не будет. Синоптики обещают в последние дни года температуру от -25 до -27. Потепление придет только в первых числах января.