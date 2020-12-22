Омские полицейские раскрыли кражу багажа из аэропорта по запаху духов

Транспортная полиция очень необычным способом смогла доказать преступление. Недавно 30-летний омич прилетел домой из Новосибирска. Однако своего багажа не дождался. Розыск веще в аэропорту тоже не дал результата. Тогда он обратился в полицию.

Там-то и выяснили по камерам: сумку омича с багажной ленты взял неизвестный. Друзей, встречавших его, он попросил взять свои вещи, а сам прихватил чужой баул. И спешно направился на выход.

Довольно быстро силовики вышли на след воришки. Им оказался 38-летний омич, который летел с владельцем вещей одним самолетом. Доказывать его вину даже особо не пришлось: все это время он продолжал пользоваться любимыми духами сибиряка, которого обокрал. Владелец туалетной воды, конечно, же узнал этот запах. Оставил воришка себе и чужую куртку, находившуюся в сумке. Он носил ее даже несмотря на то, что та была ему явно не по размеру.