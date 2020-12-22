Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Омские полицейские раскрыли кражу багажа из аэропорта по запаху духов

Воришке ничего не оставалось, как сознаться
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
КомментироватьОставить комментарий

Транспортная полиция очень необычным способом смогла доказать преступление. Недавно 30-летний омич прилетел домой из Новосибирска. Однако своего багажа не дождался. Розыск веще в аэропорту тоже не дал результата. Тогда он обратился в полицию.

Там-то и выяснили по камерам: сумку омича с багажной ленты взял неизвестный. Друзей, встречавших его, он попросил взять свои вещи, а сам прихватил чужой баул. И спешно направился на выход.

Довольно быстро силовики вышли на след воришки. Им оказался 38-летний омич, который летел с владельцем вещей одним самолетом. Доказывать его вину даже особо не пришлось: все это время он продолжал пользоваться любимыми духами сибиряка, которого обокрал. Владелец туалетной воды, конечно, же узнал этот запах. Оставил воришка себе и чужую куртку, находившуюся в сумке. Он носил ее даже несмотря на то, что та была ему явно не по размеру.

Криминал