В 2020-м в 2,5 раза больше омичей заболели пневмонией по сравнению с 2019 годом

За неполный 2020 год в Омской области выявили 27,6 тысячи случаев внебольничной пневмонии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения опубликовала данные по распространению инфекционных заболеваний. Выяснилось, что в текущем году существенно выросло количество случаев внебольничной пневмонии. По данным на 1 декабря, в Омской области заболевание выявлено уже у 27 640 человек. Это в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Кроме того, за 11 месяцев 2020-го в регионе зарегистрировали примерно столько же случаев заражения ковидом – 27 658.

Также в Росздраве уточняют, что серьезная вспышка заболеваемости внебольничной пневмонией произошла в ноябре. Только за этот предпоследний месяц года выявили сразу у 5,8 тысячи жителей региона.

Кроме того, в уходящем году омичи, в том числе больше детей, чаще болели гриппом и ОРВИ.